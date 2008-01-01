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Новости погоды


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Атмосферные фронты разгуливают вдоль арктического побережья


ИА "Метеоновости" / 13:28 Четверг, 26 марта

  Циклонический вихрь с Северной Атлантики перебирается с запада на север вдоль арктического побережья. В зоне действия его атмосферных фронтов - вся территория от Кольского полуострова до Ненецкого автономного округа. И фронты проявили себя. В Мурманской и Архангельской областях - резким порывистым ветром, 25 и ночью 26 марта порывы достигали 19-24 м/с. В Коми прошел сильный снег, выпало до 7 мм осадков. А в Ненецком автономном округе - целый комплекс явлений. Это и сильный снег (до 7 мм в пересчете на воду), и метель при ветре в порывах до 24 м/с.

27 марта циклонический вихрь отправится далее на восток, облаков и осадков станет меньше, да и ветер уже не такой сильный, до 15-20 м/с в порывах. Температура воздуха немного повысится. / meteonovosti.ru /
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