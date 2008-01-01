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Новости погоды


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Температура в Москве приблизилась к рекорду


ИА "Метеоновости" / 14:29 Четверг, 26 марта

  Воздух в столице прогрелся до 14,8 градуса. Еще немного и температурный максимум 1973 года останется позади. Так, в 1973 году в середине дня термометры показали 15,1 градуса. Погодные условия способствуют быстрому прогреву воздуха: на небе ни облачка, да и ветерок очень слабый. / meteonovosti.ru /
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