Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
27 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:14 Пятница, 27 марта

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия являются комфортными. Внешним фактором риска, особенно для лиц, страдающих повышенной метеочувствительностью, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипотоников и гипертоников, с частыми приступами мигрени, ишемической болезни сердца, психо-эмоциональных и вегетативных расстройствах, ухудшение самочувствия может быть обусловлено очень высоким атмосферным давлением. Своевременный прием лекарств, назначенных врачом, контроль артериального давления, снижение стрессовых и негативных ситуаций, поддерживающие и общеукрепляющие методы помогут снизить негативное влияние внешних факторов.

Геомагнитный фон 27 марта прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+1
Пт.
27 мар.
+10
Сб.
28 мар.
+12
Вс.
29 мар.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Лампанг		 -28
Тикси

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Кларксвилл

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100