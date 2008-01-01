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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:14 Пятница, 27 марта
Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.
Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия являются комфортными. Внешним фактором риска, особенно для лиц, страдающих повышенной метеочувствительностью, с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипотоников и гипертоников, с частыми приступами мигрени, ишемической болезни сердца, психо-эмоциональных и вегетативных расстройствах, ухудшение самочувствия может быть обусловлено очень высоким атмосферным давлением. Своевременный прием лекарств, назначенных врачом, контроль артериального давления, снижение стрессовых и негативных ситуаций, поддерживающие и общеукрепляющие методы помогут снизить негативное влияние внешних факторов.
Геомагнитный фон 27 марта прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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