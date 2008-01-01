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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:58 Пятница, 27 марта



Подходит к концу март - самый переменчивый месяц весны. Переменчив март потому, что погода за короткое время может измениться очень сильно. Да и перепады температуры ото дня к ночи велики. Нынешний март больше похож на апрель, хотя случали и снегопады, и метели, да и подмораживало в ночные часы. Даже на 31 марта погода приготовила сюрприз: снегопады. Удивляться не стоит, ведь в марте бывает всякое. Например, 27 марта 1908 года в утренние часы воздух остыл до -19,4 градуса. С тех пор таких морозов в это время не случалось. А в 1983 году день был теплым, термометры показали 15,9 градуса. Сегодня днем воздух прогреется до 11..13 градусов, это значение на 6-7 градусов выше нормы, но не рекордное. Сильные осадки прошли в 1937 году. В виде снега и мокрого снега выпало до 17,7 мм небесной влаги.



В прошлом, 2019 году погода вполне соответствовала календарю. Ночью термометры показали -3,2 градуса, днем воздух прогрелся до +3,6 градуса. Существенных осадков не было, а снег на улице был, высота его составляла 7 см. / meteonovosti.ru /



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