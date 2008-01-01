Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
27 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорд температуры в Москве состоялся!


ИА "Метеоновости" / 09:28 Пятница, 27 марта

  Минувший день, 26 марта, был солнечным и теплым. В Москве даже обновился температурный максимум! К 15 часам воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 16 градусов. Ранее, в 1973 году, рекордным считалось значение 15,1 градуса. Но это значение осталось позади. Нынешний март щедр на рекорды. Это рекорд - уже четвертый. 3 рекорда подряд состоялись с 7 по 9 марта. Нынешний рекорд состоялся вопреки ожиданиям. Утром подмораживало, но день был ясным, весеннее солнышко способствовало прогреву воздуха. Ведь земля, лишенная снежного покрова, нагревается гораздо быстрее, а от земли нагревается и воздух.

Нынешний день обещает быть таким же солнечным. Возможно, что и сегодня температура приблизится к максимальному значению. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Пт.
27 мар.
+10
Сб.
28 мар.
+12
Вс.
29 мар.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Омдурман		 -30
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Джайсалмер

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100