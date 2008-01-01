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Рекорд температуры в Москве состоялся!

ИА "Метеоновости" / 09:28 Пятница, 27 марта



Минувший день, 26 марта, был солнечным и теплым. В Москве даже обновился температурный максимум! К 15 часам воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 16 градусов. Ранее, в 1973 году, рекордным считалось значение 15,1 градуса. Но это значение осталось позади. Нынешний март щедр на рекорды. Это рекорд - уже четвертый. 3 рекорда подряд состоялись с 7 по 9 марта. Нынешний рекорд состоялся вопреки ожиданиям. Утром подмораживало, но день был ясным, весеннее солнышко способствовало прогреву воздуха. Ведь земля, лишенная снежного покрова, нагревается гораздо быстрее, а от земли нагревается и воздух.



Нынешний день обещает быть таким же солнечным. Возможно, что и сегодня температура приблизится к максимальному значению. / meteonovosti.ru /



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