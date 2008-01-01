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Новости погоды


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Приволжье ждут солнечные и очень теплые выходные


ИА "Метеоновости" / 09:34 Пятница, 27 марта

  В середине недели волна тепла с запада распространилась на Приволжский федеральный округ. Посодействовал этому обширный североатлантический циклон, стремительно смещавшийся вдоль арктического побережья на Красноярский край.

Не обошлось без рекордов. В Оренбурге 25 марта максимальный термометр показал +10.1 градуса, и абсолютный максимум 1947 (+9.6 градуса) остался в прошлом. 26 марта новые рекорды установлены в Кирове (+10.3 градуса), Казани (+10.9 градуса), Пензе (+13.9 градуса). В Йошкар-Оле не устоял продержавшийся 81 год рекорд 1939 года (+11.5 градуса), воздух прогрелся до +11.8 градуса.

В конце недели через Приволжье на Южный Урал будет смещаться антициклон. Суббота и воскресенье пройдут на фоне малооблачной и очень теплой погоды. В Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областях, Татарстане днем до +12..+15. В Удмуртии, Кировской области и Пермском крае немного прохладнее, +5..+10 градусов. Ночью около нуля, местами возможны заморозки до -1..-4. / meteonovosti.ru /
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