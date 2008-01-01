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Антициклон и неблагоприятные условия

ИА "Метеоновости" / 09:54 Пятница, 27 марта



Обычно с антициклоном связана очень хорошая погода: малооблачная и без осадков. Зимой, правда, случаются морозы, а весной и летом не исключены заморозки. Или сильный ветер - но это лишь на Черноморском побережье и только в холодные периоды. Но в средней полосе в условиях мегаполиса, а также в регионах, где есть крупные предприятия, такие погодные условия (солнечно и безветренно на фоне повышенного давления) называются неблагоприятными. Поскольку погода способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Ведь отсутствует ветер - вредные примеси не рассеиваются, а накапливаются. Да и вертикальные движения в антициклоне - нисходящие, что также препятствует рассеиванию вредных примесей. Именно такие условия и сохранятся в Центральном районе до конца дня 28 марта, а уже 29 марта коррективы внесет атмосферный фронт. Небо начнет затягивать облаками, небольшие осадки немного очистят воздух, да и ветер усилится. / meteonovosti.ru /



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