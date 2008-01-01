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Новости погоды


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Разгул стихии на Камчатке


ИА "Метеоновости" / 11:15 Пятница, 27 марта

  Циклонический вихрь, круживший над акваторией Охотского моря, постепенно перебрался к южным районам Камчатки. Атмосферные фронты, пересекавшие полуостров, принесли обильные осадки, в ночные часы снегопады и метели, а также сильный порывистый ветер. Но воздух оставался очень теплым. И снова рекордсмены. 26 марта список рекордсменов выглядит так: Начики +4,2 градуса, Остров Беринга +5,5 градуса, Эссо +8,5 градуса. Следует отметить, что дольше всех держался рекорд на Острове Беринга. В 1929 году столбик термометра поднялся до отметки +2,8 градуса. 26 и ночью 27 марта резвились атмосферные фронты. Прошли осадки, местами сильные. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 19 мм небесной влаги. В северных районах порывистый ветер поднимал метели, на юге местами прошли дожди, ветер в порывах усиливался до 22-27 м/с.

28 марта циклонический вихрь и его атмосферные фронты сохранят влияние на Камчатке. Ожидаются осадки от небольших до умеренных, ветер на побережье 15-20 м/с, температура воздуха 0..+5 градусов, при прояснении до +10. Очередные температурные рекорды не за горами. / meteonovosti.ru /
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местное
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27 мар.
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Вс.
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