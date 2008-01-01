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Настоящая, климатическая весна пришла в Москву

ИА "Метеоновости" / 11:36 Пятница, 27 марта



Весна в нынешнем году ранняя, хотя и зимы как таковой в Центральном районе не было. Но обычно бывает по-другому. Люди, уставшие от долгой и снежной зимы с нетерпением ждут весну. А весна бывает разная. Календарная наступает 1 марта. Далее идет астрономическая весна - день весеннего равноденствия 21 марта. Климатическая весна наступает, норма среднесуточной температуры воздуха переходит через ноль в сторону положительных значений. 27 марта климатическая норма - ровно ноль градусов, а 28 марта это значение уже составляет +0,2 градуса. Существует еще метеорологическая весна. Она тоже связана с переходом среднесуточной температуры через ноль, но речь идет о фактической температуре. Если говорить о метеорологической весне, то она пришла гораздо раньше положенного срока и почти совпала с календарной. Из-за столь ранней весны в столицу раньше времени вернулись с зимовки перелетные птицы: в парках столицы можно видеть зябликов, скворцов и жаворонков. Однако, весна отличается непостоянным характером и постоянными переменами погоды. Да и суточный ход температуры довольно велик.



Например, на выходные прогнозируется очень теплая погода, больше соответствующая концу апреля, нежели марта, а закончится первый весенний месяц снегопадами и легкими морозами.



В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, очень тепло, +8..+13 градусов. Существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня 29 марта может собраться небольшой дождь, да и то не повсеместно.



С начала новой недели резко похолодает, небо затянет облаками, пройдут дожди, мокрый снег. Ночью подморозит до -2 градусов, днем термометры покажут +1..+6.



На последний день месяца погода приготовила сюрприз: снег. Ночью 0..-5 градусов, днем около нуля, местами пройдет небольшой снег. 1 апреля улицы города будут заснежены. Выпавший снег довольно быстро растает, а весенний каприз погоды можно считать первоапрельской шуткой. / meteonovosti.ru /



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