

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Небывалое тепло в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 27 марта



Антициклон, установившийся над центральными областями ЕТР, расстарался на славу. Погодные условия больше напоминают апрельские: светит солнце, на небе видны лишь резкие облака, воздух прогревается до 10-15 градусов, зеленая травка, цветущие первоцветы, отсутствие снега. Температура воздуха превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И снова пришлось дополнять климатический справочник новыми данными. 26 марта до 15,6 градуса прогрелся воздух в Вязьме и в Можайске, в Смоленске было 14,2 градуса, в Костроме 11,7 тепла. 16,2 градуса показали термометры в Рязани. Теплее всего было в Павельце, 17,4 градуса. Ранее, в 2008 году, воздух прогрелся лишь до 14,1 градуса.



Теплый воздух задержится в средней полосе ЕТР на выходные, а с понедельника начнется похолодание. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



