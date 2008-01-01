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Новости погоды


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Небывалое тепло в Центральном районе


ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 27 марта

  Антициклон, установившийся над центральными областями ЕТР, расстарался на славу. Погодные условия больше напоминают апрельские: светит солнце, на небе видны лишь резкие облака, воздух прогревается до 10-15 градусов, зеленая травка, цветущие первоцветы, отсутствие снега. Температура воздуха превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И снова пришлось дополнять климатический справочник новыми данными. 26 марта до 15,6 градуса прогрелся воздух в Вязьме и в Можайске, в Смоленске было 14,2 градуса, в Костроме 11,7 тепла. 16,2 градуса показали термометры в Рязани. Теплее всего было в Павельце, 17,4 градуса. Ранее, в 2008 году, воздух прогрелся лишь до 14,1 градуса.

Теплый воздух задержится в средней полосе ЕТР на выходные, а с понедельника начнется похолодание. / meteonovosti.ru /
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