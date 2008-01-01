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Новости погоды


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На Чукотке ветер крепчает


ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 27 марта

  Погода на Чукотском полуострове была неспокойная. Если в континентальных районах погодные условия определял обширный антициклон, то на юго-востоке коррективы вносил циклон, круживший над югом Камчатки, и его атмосферные фронты. 26 и ночью 27 марта прошел снег, при порывистом ветре (до 27 м/с) поднимались метели. Столь сильный ветер возник на границе антициклона и циклона из-за резкого перепада атмосферного давления. В ближайшие дни погодные условия существенно не изменятся. Антициклон оставит за собой большую часть территории, а на юге усилится влияние циклонического вихря. Существенных осадков не ожидается, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, на побережье штормовой ветер, до 25-30 м/с в порывах, поднимет метели. Температура воздуха -15..-20 градусов, в дневные часы -10..-15. / meteonovosti.ru /
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