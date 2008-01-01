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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:49 Суббота, 28 марта



Еще один теплый и солнечный день ждет москвичей и жителей Подмосковья в субботу 28 марта. Погожий антициклон "повернется" своей западной стороной. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 13..15, по области до 10..15 градусов. Ветер южных румбов подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 753 мм рт ст., что пока еще выше нормального. Относительная влажность низкая около 30%.



В Москве и области погодные условия очень комфортные для большинства людей. Касается это не только здоровых, но и метеозависимых. Температура воздуха значительно превышает привычные показатели, относительная влажность и содержание кислорода в пределах нормы. Метеопатические реакции и симптомы недомогания (резкое понижение или повышение артериального давления, головные боли и боли в области сердца, психологический дискомфорт и вегетативные нарушения) могут отмечаться у лиц, остро реагирующих на колебания метеопараметров; тех, кто перенес сосудистые нарушения, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями вегетативной нервной системы, с синдромом хронической усталости. Людям, входящим в группу риска, следует внимательнее следить за здоровьем и соблюдать рекомендации лечащего врача. / meteonovosti.ru /



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