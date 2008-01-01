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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 28 марта



В Москве и области нынешний март запомнится как один из самых теплых, и, это несмотря на то, что случались и морозы, и снегопады. Но средняя температура воздуха всё равно заметно выше привычных значений. А сам март больше похож на апрель. И снега нет, и трава зеленеет, и первоцветы начали цвести. Даже птицы вернулись с юга раньше времени. Но так бывает очень редко. Сегодня, хоть и ожидается очень теплая погода, воздух прогреется до 11..13 градусов, но до рекорда, скорее всего, не дотянет. Рекорд, +15,3 градуса, был зафиксирован в 2007 году. В ночные часы может подморозить до -1 градуса, но это значение очень мало по сравнению с рекордом минимальной температуры. Утром 28 марта 1918 года воздух остыл до -21,6 градуса. С тех пор таких холодов не повторялось.



Но не только температура преподносит сюрпризы. Например, в 1972 году можно было наблюдать редкое в это время года явление - грозу. В 1981 году отмечался порывистый ветер. Туман окутывал московскую землю в 1972, 1976 и 1979 годах. А максимальное количество осадков,19,5 мм (чуть больше половины месячной нормы), выпало в 1952 году.



В прошлом, 2019 году, было немного теплее, чем обычно. Ночью -1,6, днем +3,4 градуса. Осадков не было вовсе, снежный покров уменьшился до 6 см. / meteonovosti.ru /



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