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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 28 марта

  В Москве и области нынешний март запомнится как один из самых теплых, и, это несмотря на то, что случались и морозы, и снегопады. Но средняя температура воздуха всё равно заметно выше привычных значений. А сам март больше похож на апрель. И снега нет, и трава зеленеет, и первоцветы начали цвести. Даже птицы вернулись с юга раньше времени. Но так бывает очень редко. Сегодня, хоть и ожидается очень теплая погода, воздух прогреется до 11..13 градусов, но до рекорда, скорее всего, не дотянет. Рекорд, +15,3 градуса, был зафиксирован в 2007 году. В ночные часы может подморозить до -1 градуса, но это значение очень мало по сравнению с рекордом минимальной температуры. Утром 28 марта 1918 года воздух остыл до -21,6 градуса. С тех пор таких холодов не повторялось.

Но не только температура преподносит сюрпризы. Например, в 1972 году можно было наблюдать редкое в это время года явление - грозу. В 1981 году отмечался порывистый ветер. Туман окутывал московскую землю в 1972, 1976 и 1979 годах. А максимальное количество осадков,19,5 мм (чуть больше половины месячной нормы), выпало в 1952 году.

В прошлом, 2019 году, было немного теплее, чем обычно. Ночью -1,6, днем +3,4 градуса. Осадков не было вовсе, снежный покров уменьшился до 6 см. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
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Гаруя		 -37
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Певек
комфортное место: Сиалкот

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