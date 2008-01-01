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Новости погоды


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Второй весенний снегопад в Москве


ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 28 марта

  Погода, установившаяся в столичном регионе, продолжает радовать теплом и солнцем. За прошедшие дни марта уже четыре раза максимальная температура воздуха достигала рекордных значений.

Но на календаре март, а значит, и от него можно ждать сюрпризов, характерных для переходного периода.

Еще в воскресенье, 29 марта, будет тепло, днем в Москве воздух прогреется до 13..15, по области до 10-15 градусов. Однако, уже вечером, с приближением атмосферного фронта, местами соберется небольшой дождь. Атмосферное давление резко понизится и в середине дня составит 742 мм ртутного столба.

А уже в ночь на понедельник, 30 марта, столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Начиная с северо-западных районов Москвы, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, переходящие в утренние часы в мокрый снег и снег. По предварительным расчетам может выпасть до 2 мм осадков. На 9 часов утра 30 марта прирост свежевыпавшего снега может составить до 1 см.

В течение дня 30 марта Москва и область останутся под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, может выпасть 1-3 мм. На 21 час 30 марта прирост свежевыпавшего снега 1-3 см.

В течение суток в столице температура воздуха одна и та же -1..+1 градус, гололедица. Ветер северный 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

В последний день марта осадки постепенно прекратятся, и продолжится дальнейшее понижение температуры в Москве ночью до -3..-5 градусов, гололедица, днем -1..+1.

Суммарный кратковременный прирост снега за весь период с 30 по 31 марта составит 1-5 см.

Напоминаем, за первый весенний снегопад в Москве выпало 6 см, местами до 10 см снега. / meteonovosti.ru /
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