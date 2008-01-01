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В Оймяконе зафиксировано аномальное тепло

ИА "Метеоновости" / 12:49 Суббота, 28 марта



В последний рабочий день на уходящей неделе на акваторию Охотского моря вышел глубокий циклон. На Сахалине он отметился сильными осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, количеством до 20 мм. В ночь на субботу, 28 марта, он обрушился на Магаданскую область сильным снегопадом, где и насыпало до 15 мм осадков, при ветре до 19 м/с кружила метель.



Этот атмосферный вихрь способствовал мощному выносу тепла, который добрался до "полюса холода, где среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму почти на 15!!!! градусов. В результате, 27 марта в Оймяконе температура повысилась до рекордных значений -0.4, что выше предыдущего на 4 градуса двенадцатилетней давности.



Но уже в воскресенье погода попытается вернуться в привычные рамки. В тылу циклона, начнет поступать арктический воздух и рекордное тепло начнет спадать, хотя среднесуточная температура все же останется выше многолетних значений на 2-4 градуса.



В воскресенье в Оймяконе снег, местами умеренный, днем температура понизится до -10..-12 градусов. Абсолютный максимум температуры для 29 марта -3.1 и зафиксирован в 1943 году. / meteonovosti.ru /



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