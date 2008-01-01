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На Певек обрушился ураганный ветер
ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 28 марта
Большую часть Чукотки контролирует антициклон, что и должно сулить "тишь да гладь, да божью благодать". Но свои коррективы вносят циклоны, которые поднимаются с акватории Охотского моря.
Уже накануне, 27 марта, в Чукотском округе при резких перепадах атмосферного давления кружила продолжительная метель при штормовом ветре, до 26 м/с.
В субботу, 28 марта, с юго-востока поднимается циклон, который и усугубит ситуацию с ветром. В окрестностях Певека метель и усиление ветра до 25-30 м/с, с порывами 35-40 м/с.
В воскресенье на побережье Восточно-Сибирского моря ветер 25-30 м/с, с порывами 35-40 м/с, в районе Певека ветер усилится до 45 м/с с метелью. / meteonovosti.ru /
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