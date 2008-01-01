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Дальневосточные рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 13:32 Суббота, 28 марта



У природы нет плохой погоды, но у нее в рукаве всегда что-то припасено.



Так, в минувшую пятницу, на акваторию Охотского моря вышел циклон, который, заметно активизировался. На Курильских островах это сказалось в усилении ветра до штормового, до 25 м/с. А вот к Камчатке он оказался более снисходительным и одарил аномальным теплом. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 5-8, а местами более, чем на 10 градусов. И 27 марта в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В столице края, Петропавловсе-Камчатском новый рекорд 8.5, что выше прежнего на 2.8 градуса сорока пятилетней давности. В Каменском уже в четвертый раз обновился абсолютный максимум температуры, в Оссоре в третий раз, в Эссо пять раз, причем последние четыре пришлись на период с 24 по 27 марта. В Соболево новый рекорд температуры 11.6, предыдущий 7.9 градуса продержался с 1963 года. В населенном пункте Начики воздух прогревался до 7.9, что выше предыдущего абсолютного максимума температура на 2.7 градуса, зафиксированного в 1975 году.



Рекордное тепло заглянуло и в Северо-Курильск (Сахалинская область). В течение месяца инструментальные наблюдения обновились 7 раз. Последний из плеяды рекордов пришелся на 27 марта 6 градусов, прежний 4.6 наблюдался в 1983 году.



В воскресенье циклон выйдет на побережье Магаданской области, где и пройдут сильные снегопады при штормовом ветре.



В сфере влияния циклона будет находиться и северная половина Камчатского края. Здесь снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами сильные ветер окрепнет в порывах до штормового, 25 м/с, поднимутся метели. И тепло пойдет на убыль. / meteonovosti.ru /



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