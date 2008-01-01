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Новости погоды


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В Москве новый рекорд температуры


ИА "Метеоновости" / 17:09 Суббота, 28 марта

  В 13 часов температура воздуха в Москве превысила 17 градусов. А это значит, что и сегодня, 28 марта, перекрыт рекорд температуры воздуха. Прежний рекорд максимальной температуры воздуха принадлежал 2007 году и составлял 15,3 градуса.

Окончательная цифра нового рекорда будет известна после 18 часов. Это шестой температурный рекорд в текущем месяце. / meteonovosti.ru /
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