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Новости погоды
В Москве новый рекорд температуры
ИА "Метеоновости" / 17:09 Суббота, 28 марта
В 13 часов температура воздуха в Москве превысила 17 градусов. А это значит, что и сегодня, 28 марта, перекрыт рекорд температуры воздуха. Прежний рекорд максимальной температуры воздуха принадлежал 2007 году и составлял 15,3 градуса.
Окончательная цифра нового рекорда будет известна после 18 часов. Это шестой температурный рекорд в текущем месяце. / meteonovosti.ru /
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