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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:24 Воскресенье, 29 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, вечером местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 30%.
В Москве и области без существенных перемен: теплая погода, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений. Фактором, способным негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, особенно если имеются в анамнезе хронические недуги, а также страдающих сердечно-сосудистыми болезнями, может стать очередное понижение атмосферного давления. Наиболее чувствительны к перепадам давления гипертоники и гипотоники, люди с вегето-сосудистой дистонией, мигренью и др. Необходимо контролировать артериальное давление, прием рекомендованных препаратов и поддерживающая терапия позволят избежать серьезных проявлений погодообусловленных обострений. / meteonovosti.ru /
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