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Новости погоды


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Самый теплый день весны и года в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 29 марта

  28 марта максимальная температура в Москве достигла 17,4 градуса. Этот день оказался самым теплым с начала марта и года. Средняя суточная температура воздуха составила 9,6 градуса, что на 9,4 градуса выше нормы.

По климату это соответствует 28 апреля. Погода опережает календарь на целый месяц!

В прошлом годы максимальная температура марта составила 14,7 градуса и наблюдалась 31 марта. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+15
Вс.
29 мар.
+12
Пн.
30 мар.
0
Вт.
31 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Баган		 -33
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Сан-Хуан-де-лос-Моррос

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