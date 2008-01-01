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Новости погоды
Самый теплый день весны и года в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 29 марта
28 марта максимальная температура в Москве достигла 17,4 градуса. Этот день оказался самым теплым с начала марта и года. Средняя суточная температура воздуха составила 9,6 градуса, что на 9,4 градуса выше нормы.
По климату это соответствует 28 апреля. Погода опережает календарь на целый месяц!
В прошлом годы максимальная температура марта составила 14,7 градуса и наблюдалась 31 марта. / meteonovosti.ru /
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