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Новости погоды
Москва готовится к снегу
ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 29 марта
Погода в столичной области начала меняться. К вечеру воскресенья, 29 марта, небо затянут облака, начнется дождь. А последние дни марта будут со снегом!!
Виною резкой смены характера погоды станет атмосферный фронт, который протянется через центральный район, разделяя два антициклона. Теплый антициклон сместится центром на север Казахстана, а другой останется в Атлантике, вблизи Англии.
В ночь на понедельник дождь начнет чередоваться мокрым снегом, утром местами гололедица, температура воздуха около 0 градусов.
Днем мокрый снег и снег продолжится, порывы северного ветра могут достигать 15м/с, температура воздуха останется около 0 градусов, но будет казаться, что на улице уже мороз.
Осадки в виде снега сохранятся и во вторник. Температура воздуха ночью понизится в Москве до -3..-5 градусов, а днем около 0 градусов. За процесс в Москве выпадет до 8 см снега, а на востоке столичного региона и более.
Температура подстилающей поверхности станет отрицательной, и средняя суточная температура воздуха будет ниже ноля. Поэтому рассчитывать на скорое таяние снега не стоит! / meteonovosti.ru /
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