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Москва готовится к снегу

ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 29 марта



Погода в столичной области начала меняться. К вечеру воскресенья, 29 марта, небо затянут облака, начнется дождь. А последние дни марта будут со снегом!!



Виною резкой смены характера погоды станет атмосферный фронт, который протянется через центральный район, разделяя два антициклона. Теплый антициклон сместится центром на север Казахстана, а другой останется в Атлантике, вблизи Англии.



В ночь на понедельник дождь начнет чередоваться мокрым снегом, утром местами гололедица, температура воздуха около 0 градусов.



Днем мокрый снег и снег продолжится, порывы северного ветра могут достигать 15м/с, температура воздуха останется около 0 градусов, но будет казаться, что на улице уже мороз.



Осадки в виде снега сохранятся и во вторник. Температура воздуха ночью понизится в Москве до -3..-5 градусов, а днем около 0 градусов. За процесс в Москве выпадет до 8 см снега, а на востоке столичного региона и более.



Температура подстилающей поверхности станет отрицательной, и средняя суточная температура воздуха будет ниже ноля. Поэтому рассчитывать на скорое таяние снега не стоит! / meteonovosti.ru /



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