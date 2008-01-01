Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
29 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Москва готовится к снегу


ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 29 марта

  Погода в столичной области начала меняться. К вечеру воскресенья, 29 марта, небо затянут облака, начнется дождь. А последние дни марта будут со снегом!!

Виною резкой смены характера погоды станет атмосферный фронт, который протянется через центральный район, разделяя два антициклона. Теплый антициклон сместится центром на север Казахстана, а другой останется в Атлантике, вблизи Англии.

В ночь на понедельник дождь начнет чередоваться мокрым снегом, утром местами гололедица, температура воздуха около 0 градусов.

Днем мокрый снег и снег продолжится, порывы северного ветра могут достигать 15м/с, температура воздуха останется около 0 градусов, но будет казаться, что на улице уже мороз.

Осадки в виде снега сохранятся и во вторник. Температура воздуха ночью понизится в Москве до -3..-5 градусов, а днем около 0 градусов. За процесс в Москве выпадет до 8 см снега, а на востоке столичного региона и более.

Температура подстилающей поверхности станет отрицательной, и средняя суточная температура воздуха будет ниже ноля. Поэтому рассчитывать на скорое таяние снега не стоит! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вс.
29 мар.
+12
Пн.
30 мар.
0
Вт.
31 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Баган		 -33
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Сан-Хуан-де-лос-Моррос

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100