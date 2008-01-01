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Воскресенье
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Новости погоды


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Контрасты чукотской погоды


ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 29 марта

  Последние дни уходящего марта на Чукотке выдались неспокойными. На побережьях морей разбушевались штормовые ветры. Вот и минувший день не стал исключением. На арктическом побережье Восточно-Сибирского моря порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с.

Воскресный день не обещает ослабления ветра, а скорее его усиление. В начале новой недели ветер будет достигать 18-23 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря, а днем с распространением на побережье Берингова моря 28-33 м/с с низовой метелью.

В эпицентре ураганных ветров остается Певек. В воскресенье и в начале новой недели ветер окрепнет до 35-40 м/с с порывами до 50 м/с, сильная метель.

А в это же самое время, в субботу 28 марта, у юго-восточного побережья Восточно-Сибирского моря, куда распространился очень теплый воздух, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на 9 градусов. Больше всего тепла досталось метеостанции Бухта Амбарчик, где и был обновлен абсолютный максимум температуры для этого дня. Новый рекорд -3.6, что выше предыдущего на 3.2 градуса, продержавшегося с 2006 года. / meteonovosti.ru /
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