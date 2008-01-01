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Осадки и ветер очистят воздух в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:34 Воскресенье, 29 марта



Со среды, 25 марта, погоду в столичном регионе формировал антициклон. Жители столицы радовались солнцу, а затем и апрельскому теплу. Но в выходные дни небо над столицей из ярко голубого стало белесым.



При штилевой погоде в условиях антициклона в нижнем слое воздуха происходило накопление загрязняющих веществ.



В воскресенье атмосферное давление будет понижаться, ветер постепенно начнет усиливаться. А осадки, которые пройдут 30 - 31 марта, и сильный ветер улучшать экологическую обстановку в столице. / meteonovosti.ru /



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