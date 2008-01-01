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Новости погоды


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Рекордное тепло задержалось на Камчатке


ИА "Метеоновости" / 11:49 Воскресенье, 29 марта

  Минувшая суббота порадовала жителей Камчатского края еще одним теплым днем. В теплом секторе циклона, чей центр располагался над акваторией Охотского моря, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6, а местами более, чем на 7 градусов. И в населенном пункте Ича температура достигла рекордных значений 5.9, что выше прежнего всего-навсего на одну десятую градуса (5.8) наблюдавшегося в далеком, военном 1944 году.

В воскресенье циклон покинет акваторию Охотского моря и выйдет на побережье Магаданской области, продолжая обеспечивать осадками Камчатский край. В южной половине в начале новой недели, с затоком прохладного воздуха, в южной половине края местами пройдет небольшой снег, в прибрежных районах порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с.

В северной половине Камчатского края еще сохранится влияние уходящего циклона, который и будет засыпать снегом разной интенсивности и продолжительности, в ночь на понедельник в Олюторском районе ожидается сильный снег, ветер разгонится в порывах 17-22 м/с, метель.

Аномальное тепло покинет Камчатский край. / meteonovosti.ru /
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