

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло задержалось на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 11:49 Воскресенье, 29 марта



Минувшая суббота порадовала жителей Камчатского края еще одним теплым днем. В теплом секторе циклона, чей центр располагался над акваторией Охотского моря, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6, а местами более, чем на 7 градусов. И в населенном пункте Ича температура достигла рекордных значений 5.9, что выше прежнего всего-навсего на одну десятую градуса (5.8) наблюдавшегося в далеком, военном 1944 году.



В воскресенье циклон покинет акваторию Охотского моря и выйдет на побережье Магаданской области, продолжая обеспечивать осадками Камчатский край. В южной половине в начале новой недели, с затоком прохладного воздуха, в южной половине края местами пройдет небольшой снег, в прибрежных районах порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с.



В северной половине Камчатского края еще сохранится влияние уходящего циклона, который и будет засыпать снегом разной интенсивности и продолжительности, в ночь на понедельник в Олюторском районе ожидается сильный снег, ветер разгонится в порывах 17-22 м/с, метель.



Аномальное тепло покинет Камчатский край. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



