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Новости погоды


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Европейский Север во власти штормовых ветров


ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 29 марта

  В минувшую субботу побережье Европейского Севера пересекали атмосферные фронты с волнами, которые и отметились не только осадками, но сильными ветрами. В Архангельской области в районе Малых Кармакул (Новая Земля) ветер достигал штормовой силы, 29 м/с, на побережье Мурманской области бушевал ураган до 34 м/с.

Сегодня, 29 марта, над югом Новой Земли будет располагаться циклон, который в Ненецком автономном округе отметится осадками в виде снега, мокрого снега, метелями и штормовым ветром 25-27 м/с, на побережье почти что ураганным, 30-33 м/с. В Коми снег, мокрый снег, дождь, и ветер 19-24 м/с. Штормовая погода и в Мурманской области: сильный снег, сильная метель, ветер разгонится до 25-30 м/с, на побережье и вовсе достигнет ураганной силы, 35-37 м/с.

В начале новой недели Европейский Север будет находиться в тыловой части циклона. В Коми местами продут осадки разной интенсивности и продолжительности, порывы ветра не превысят 17-22 м/с, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. В НАО небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, метели, ночью ветер местами окрепнет до 17-22 м/с, на побережье до 23-28 м/с, днем ветер заметно станет тише, 15-17 м/с, на побережье не большее 23 м/с.

В Мурманской области небольшой, местами умеренный снег, ветер в отдельных районах усилится до 15-20 м/с, разыграются метели. На побережье Мурмана ветер штормовой 20-25 м/с, высота волн 4-5 метров. / meteonovosti.ru /
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