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"Полюс холода" продолжает удивлять рекордным теплом

ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 29 марта



Погода в минувшую субботу в очередной раз преподнесла жителям Якутии сюрприз. Циклон, с центром над акваторией Охотского моря, поставлял очень теплый воздух в восточную половину республики. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 12-14, а на северо-востоке почти на 20 градусов. В результате, второй раз подряд был побит рекорд температуры. Для 28 марта на "полюсе холода" в Оймяконе столбик термометра добрался до отметки -2.5, что выше предыдущего на 0.6 градуса, продержавшегося с 1943 года. Сегодня в Оймяконе идет снег при температуре -6 градусов. Но, скорее всего, рекорд температуры для 29 марта останется за 1985 годом со значением -3.7 градуса.



Обновился абсолютный максимум температуры и в Среднеколымске. Это уже третий рекорд за месяц. Для 28 марта он теперь составляет 0.4, прежний -0.1 градуса зафиксирован одиннадцать лет тому назад. В 17 часов по местному времени в воскресенье в городе было +1 градус, а это значит, что обновился абсолютный максимум температуры за 29 марта, который составлял 0.4 градуса и наблюдался в 1954 году. / meteonovosti.ru /



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