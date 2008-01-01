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Новости погоды
Новый температурный рекорд в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:27 Воскресенье, 29 марта
Воскресенье в Москве и области стало еще одним очень теплым днем. В 15 часов температура воздуха на ВДНХ повысилась до 16,8 градуса. И оказалось, что в Москве побит еще один рекорд температуры.
До этого максимальная температура для 29 марта составляла 16,5 градуса в 2007 году. / meteonovosti.ru /
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