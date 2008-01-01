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Новости погоды


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Цветущую сакуру завалило снегом


ИА "Метеоновости" / 15:53 Воскресенье, 29 марта

  На японском острове Хонсю, где накануне жители любовались цветущей сакурой, сильно похолодало. В Токио прошел снег, появились сугробы. Метеорологи предупреждают о снежных заносах на дорогах и об опасности схода лавин в ряде районов страны.

За ночь 29 марта в Токио выпало 43 мм осадков. Температура воздуха в столице Японии за сутки понизилась на 20 градусов, днем 29 марта было всего +2. / meteonovosti.ru /
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