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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:03 Понедельник, 30 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная погода, временами мокрый снег, снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1.. +1, по области -2..+3 градусов. Ветер северный 6-11, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.
Погода в столичном мегаполисе изменится: резко похолодает, влажность повысится, будет пасмурно и ветрено. Ощутимыми будут и колебания атмосферного давления на пониженном фоне. Это наиболее дискомфортные, с выраженным биотропным эффектом, условия внешней погодной гипоксии, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Особенно уязвимы лица с проявлениями хронической кислородной, сердечной и дыхательной недостаточности. Недомогания, обострения могут развиваться у ослабленных людей с проявлениями переутомления, страдающих эндокринными нарушениями, заболеваниями сердца и сосудов, что потребует медикаментозной терапии и соблюдения всех медицинских рекомендаций. Высока вероятность появления и психологических симптомов дискомфорта и психо-эмоциональных нарушений.
Рекомендуется поддерживающая терапия, прием растительных препаратов седативного действия, соблюдение режима труда и отдыха, постараться минимизировать отрицательные стрессовые нагрузки.
Геомагнитный фон 30 марта прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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