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Зима вернулась в Тверскую область

ИА "Метеоновости" / 09:45 Понедельник, 30 марта



Минувшей ночью холодный атмосферный фронт наиболее активно повел себя в Тверской области. Здесь прошли осадки в виде мокрого снега и снега. В области выпало 3-5 мм осадков. Наиболее сильные осадки прошли в Твери и Торжке. К утру 30 марта в области восстановился снежный покров: в Твери 6см, в Торжке 5 см, в Лесном заповеднике 9 см. Область оказалась уже в холодном воздухе, температура понизилась до -3..-5 градусов.



До 1 см снега выпало и в Смоленской области. И здесь подморозило до -2..-3 градусов. Осадки в виде снега наблюдались и на северо-западе Московской области, в Волоколамске выпало менее 1 мм. / meteonovosti.ru /



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