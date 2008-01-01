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Москва: рекорд, опять рекорд!
ИА "Метеоновости" / 10:44 Понедельник, 30 марта
Накануне, в воскресенье, в столице второй раз подряд обновился абсолютный максимум температуры. 29 марта на главной метеостанции города - ВДНХ - воздух прогрелся до 17.4, что выше прежнего почти на градус (0.9), продержавшегося с 2007 года. И это был последний всплеск рекордного тепла в марте.
Утро 30 марта встретило москвичей легких морозцем, на опорной метеостанции ВДНХ в 9 часов утра было -0.7 градуса, ветер северный, близкий к умеренному, до 10 м/с.
Рекорд температуры для этого дня так и останется за 2007 годом со значением 17.5 градусов. / meteonovosti.ru /
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