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Новости погоды


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К 1 апреля в Москве выпадет 7-13см снега


ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 30 марта

  Мартовская погода разбаловала жителей столицы. Но в конце месяца все вернется в рамки календаря: и мороз, и снежный покров.

Холодный атмосферный фронт со снегом и порывистым ветром медленно, но вернее приближается к столице. После 18 часов в городе начнутся осадки в виде мокрого снега и снега. И землю прикроет снежок, 1-2 см. При температуре воздуха около 0 градусов начнет формироваться временный снежный покров.

В ночь на 31 марта снег усилится, и к утру выпадет еще 4-6 см. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром, местами поднимется настоящая метель. Днем снег и ветер сохранится, на ослабление процесса можно рассчитывать лишь к вечеру. Температура воздуха не превысит 0 градусов.

С начала снегопада на город может выпасть 7-13 см снега. И к 1 апреля в столице установится снежный покров. Вот такую первоапрельскую шутку готовит нам природа! / meteonovosti.ru /
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