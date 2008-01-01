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Новости погоды


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В Москве и Подмосковье горит сухая трава


ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 30 марта

  Аномально теплая погода, которая установилась в столичном регионе, обусловила рекордно высокие температуры. В Москве за месяц шесть раз обновлялись инструментальные наблюдения за погодой. Не осталось в стороне и Подмосковье. Среди рекордсменов Можайск, где за месяц были зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры восемь раз. В Коломне девять раз. Накануне, 29 марта, в городе обновился рекорд 2007 года 17.6, новый теперь составляет 17.7 градуса.

Погода поскупилась и на осадки. Зимой было мало снега, да и тот быстро сошел, март тоже поскупился на осадки.

В результате, сухая погода в сочетании с аномальным теплом, способствовало ухудшению степени пожарной опасности в столичном регионе, начались природные пожары. Почти ни один день не обходится без новых очагов возгорания, как правило, горит сухая трава, отдельные возгорания отмечаются и в районе болот.

Холодный атмосферный фронт принесет на московскую землю осадки, которые и помогут снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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