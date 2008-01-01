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В Москву тепло начнет возвращаться в конце недели

ИА "Метеоновости" / 12:33 Понедельник, 30 марта



погода в одночасье сменилась холодом. За сутки похолодает почти на 20 градусов. А тепло начнет поступать в столичный регион лишь в середине недели.



Причиной резкой смены погоды стал холодный атмосферный фронт с волнами. Сегодня, 30 марта, на московской земле облачно, время от времени будет приниматься мокрый снег, снег, максимальная температура в столице -1..+1, Подмосковье -2..+3 градуса. Ветер северный 6-11, местами порывы 15 м/с.



31 марта в Москве сохранится влияние холодного атмосферного фронта с волнами. При облачной погоде будет приниматься снег, местами с метелью, ночью на дорогах скользко. В ранние утренние часы в столице подморозит до -3..-5, в Подмосковье 0..-5. Днем морозец ослабеет, но не намного, в Москве -1..-3, в центре до +1 градуса, по области от -4 до +1. А это ниже нормы на 2 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.



В среду,1 апреля, фронт покинет столичный регион, а из Западной Европы распространится гребень антициклона. Ночью при прояснениях в Москве -2..-4, местами до -7 , по области 0..-4, в отдельных районах до 9 градусов мороза, ветер северо-западный 3-8 м/с. Днем начнет сказываться влияние нового североатлантического циклона, центр которого будет находиться над акваторией Белого моря. В его передней части с юго-западным, умеренным, ветром до 10 м/с, начнет поступать теплый воздух. И температура в столице повысится до 2..4 градусов. В течение суток существенных осадков не ожидается.



В четверг, 2 апреля, повышение температуры продолжится: ночью в Москве 0..-2, по области не ниже -4 градусов, днем появится солнце и в столице 4..6, в Подмосковье 1..6 тепла. Без существенных осадков.Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.



В пятницу, 3 апреля, новый циклон, уроженец Атлантики, начнет влиять на погоду московской земли. Циклон раскрутится до больших высот, станет высоким. При облачной погоде с прояснениями местами будут перепадать небольшие осадки. Юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, продолжит поставлять теплый воздух. Ночью в столичном регионе -4..+1, днем уже 3..8 тепла. / meteonovosti.ru /



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