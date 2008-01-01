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Северное и Баренцево моря штормят

ИА "Метеоновости" / 12:53 Понедельник, 30 марта



Атлантический океан в нынешнем году проявляет высокую активность. Циклоны, которые формируются над его просторами, один за другим пробиваются с запада на восток.



Вот и один из их плеяды обусловил штормовую погоду на акватории Северного моря. Здесь бушует северо-восточный и северный ветер, 15-20 м/с с порывами 25 м/с, высота волн достигает 4-5 м.



По такому же сценарию развиваются события и на Баренцевом море. Здесь ветер северо-западный 15-20 м/с с порывами 28 м/с, высота волн 5-6 м. / meteonovosti.ru /



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