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Новости погоды
Северное и Баренцево моря штормят
ИА "Метеоновости" / 12:53 Понедельник, 30 марта
Атлантический океан в нынешнем году проявляет высокую активность. Циклоны, которые формируются над его просторами, один за другим пробиваются с запада на восток.
Вот и один из их плеяды обусловил штормовую погоду на акватории Северного моря. Здесь бушует северо-восточный и северный ветер, 15-20 м/с с порывами 25 м/с, высота волн достигает 4-5 м.
По такому же сценарию развиваются события и на Баренцевом море. Здесь ветер северо-западный 15-20 м/с с порывами 28 м/с, высота волн 5-6 м. / meteonovosti.ru /
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