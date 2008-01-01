Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
30 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 30 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода, без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,8..+1,2 градуса; Северном -0,5..+0,5 градуса, Северо-восточном 1,4..2,2 градуса, Восточном -0,3..+1,0 градуса, Юго-восточном +0,5+1,9 градуса, Южном +08..+1,9 градуса, Юго-западном 0..+1,0 градуса, Западном -0,2..+0,8 градуса, Северо-западном -0,1..+0,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -1,3..-0,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,2..+2,9 градуса, местами порывы до 11м/с / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пн.
30 мар.
+3
Вт.
31 мар.
-1
Ср.
1 апр.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Лампанг		 -32
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100