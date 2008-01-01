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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 30 марта



В 12 часов в Москве облачная погода, без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,8..+1,2 градуса; Северном -0,5..+0,5 градуса, Северо-восточном 1,4..2,2 градуса, Восточном -0,3..+1,0 градуса, Юго-восточном +0,5+1,9 градуса, Южном +08..+1,9 градуса, Юго-западном 0..+1,0 градуса, Западном -0,2..+0,8 градуса, Северо-западном -0,1..+0,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -1,3..-0,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,2..+2,9 градуса, местами порывы до 11м/с / meteonovosti.ru /



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