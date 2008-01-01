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Новые дальневосточные рекорды тепла
ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 30 марта
Почти вся Азиатская часть России находится в очень теплом воздухе. Даже в традиционно холодные районы, в которых еще трещат морозы за -30 градусов и стоят высокие сугробы, заглядывает аномальное тепло. Вот и минувший день не стал исключением.
Среди рекордсменов знакомые названия. В Среднеколымске (Якутия) вновь обновился абсолютный максимум температуры, теперь за 29 марта. Новый теперь +2 градуса, предыдущий 0.4 зафиксирован в 1954 году. К известным рекордсменам присоединились и новые, так в Зырянке (Якутия) воздух 29 марта прогревался до 1.2, что выше предыдущего на 1.7 градуса за 1954 год.
Рекордно высокая температура уже в четвертый раз наблюдается на Чукотке. Теперь на Мысе Биллингс новый абсолютный максимум -6, что выше прежнего на 2.1 градуса отмеченного в 1996 году.
Рекордное тепло пришло и в Магаданскую область. В Сусумане среднесуточная температура превысила многолетние значения на 13.5 градуса, достигнут рекордных значений -2.2, что выше предыдущего на 1.1 градуса наблюдавшегося в далеком 1937 году. В Сеймчане новый абсолютный максимум температуры для 29 марта 2.8, прежний 2.6 наблюдался семьдесят два года тому назад. / meteonovosti.ru /
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