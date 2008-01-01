Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
30 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В середине недели погода в Санкт-Петербурге резко ухудшится


ИА "Метеоновости" / 13:41 Понедельник, 30 марта

  На территорию Европейской России началось вторжение арктической воздушной массы. Северная столица встретила похолодание в числе первых - географическое положение обязывает. В ночь на воскресенье, 29 марта, на восточной периферии обширного антициклона над Атлантикой температура в Санкт-Петербурге упала до нуля, по области столбики термометров опустились в зону отрицательной температуры. А прошедшей ночью адвекция холода усилилась, небо прояснилось и термометры в городе показали уже -5. В конце марта даже для города на Неве такие значения ниже нормы градуса на три.

Погода хотя и холодная, но солнечная, сильного ветра в ближайшие пару дней не ожидается. В середине недели все кардинально изменится - "ныряющий" циклон, образовавшийся над Гренландией в начале недели, в среду окажется уже над Скандинавией. Санкт-Петербургу это угрожает сильным юго-западным ветром, снегом и метелью. Возможно образование небольшого снежного покрова, на дорогах станет скользко. Такая погода станет хорошим поводом не выходить лишний раз из дома и соблюдать карантин. Во второй половине недели активный и глубокий атлантический циклон с запада поддержит неспокойную погоду с сильным юго-западным ветром, осадками в различном фазовом состоянии и гололедицы на дорогах. Температура ночью около нуля, днем 6..9 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Вт.
31 мар.
-2
Ср.
1 апр.
+2
Чт.
2 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Нджамена		 -32
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Амритсар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100