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В середине недели погода в Санкт-Петербурге резко ухудшится

ИА "Метеоновости" / 13:41 Понедельник, 30 марта



На территорию Европейской России началось вторжение арктической воздушной массы. Северная столица встретила похолодание в числе первых - географическое положение обязывает. В ночь на воскресенье, 29 марта, на восточной периферии обширного антициклона над Атлантикой температура в Санкт-Петербурге упала до нуля, по области столбики термометров опустились в зону отрицательной температуры. А прошедшей ночью адвекция холода усилилась, небо прояснилось и термометры в городе показали уже -5. В конце марта даже для города на Неве такие значения ниже нормы градуса на три.



Погода хотя и холодная, но солнечная, сильного ветра в ближайшие пару дней не ожидается. В середине недели все кардинально изменится - "ныряющий" циклон, образовавшийся над Гренландией в начале недели, в среду окажется уже над Скандинавией. Санкт-Петербургу это угрожает сильным юго-западным ветром, снегом и метелью. Возможно образование небольшого снежного покрова, на дорогах станет скользко. Такая погода станет хорошим поводом не выходить лишний раз из дома и соблюдать карантин. Во второй половине недели активный и глубокий атлантический циклон с запада поддержит неспокойную погоду с сильным юго-западным ветром, осадками в различном фазовом состоянии и гололедицы на дорогах. Температура ночью около нуля, днем 6..9 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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