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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:41 Вторник, 31 марта

  Предстоящим днём Московский регион останется под влиянием волнового циклона, точнее со стороны холодного его участка. Таким образом, последний день марта поспособствует домашней самоизоляции: отрицательные температуры, снег и ветер сделают сегодняшний день совсем дискомфортным.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы днём 31 марта ожидается облачная погода со снегом различной интенсивности. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1, в центре до +1 градуса, по области -4..+1. Ветер северного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с, метель.

Атмосферное давление немного подрастёт, содержание кислорода в приземном слое воздуха понизится. Все метеочувствительные люди реагируют на изменения погодных условий по-разному. Кто-то ощущает это более остро, с выраженными симптомами ухудшения самочувствия и клинико-функциональными нарушениями, у кого-то может отмечаться лишь общее недомогание. Однако, неблагоприятные погодные условия и длительное воздействие стрессовых факторов могут оказывать серьезное влияние на здоровье, как метеозависимых, так и не метеочувствительных людей. Это может сопровождаться сердечно-сосудистыми нарушениями, сбоем в работе гормональной системы, симптомами общего ухудшения самочувствия и психологическим дискомфортом (тахикардия, боли в области сердца, скачки артериального давления, может возникать чувство тревоги, подавленное состояние, проблемы со сном и др.). Прежде всего, следует, наладить сон, найти занятие по душе, выполнять легкие, не нагрузочные физические и дыхательные упражнения на балконе или при открытых окнах, чтобы улучшить кислородный баланс, помогут и водные процедуры - контрастный душ и ванны с ароматическими, растительными или минеральными добавками (морская соль, йодобром, средство для ванн Биолонг и др.), экстракт пустырника, корвалол форте, чай с мелиссой или мятой.

Геомагнитный фон 31 марта прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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