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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:53 Вторник, 31 марта



После периода очень теплой и сухой погоды, март заканчивается морозом, снегом, метелями и порывистым ветром. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов. Но до рекордных морозов, как было в позапрошлом веке, не дойдет. Тогда в ранние утренние часы 31 марта 1880 года мороз усиливался до -21.5 градуса.



Да и тепла тоже не будет. Поэтому абсолютный максимум 17.2 градуса останется за 2007 годом.



В прошлом, 2019 году, 31 марта выдалось теплым. Ночью было 3.6, днем воздух прогревался до 14.7 градуса. Таким образом, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму почти на 10 градусов. Осадков не было, а высота снежного покрова составила лишь 2 см. / meteonovosti.ru /



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