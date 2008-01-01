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Москва вновь под снежным покрывалом

ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 31 марта



зиму. Виною тому стал атмосферный фронт с волнами, который проходил через столицу. И в город вернулись мороз, снег и даже метель.



30 марта в Москве похолодало, к вечеру подморозило до -2..-3 градусов и снега подсыпало. За 12 часов на город выпало до 2 мм осадков, порывы ветра достигали 14м/с.



В ночь на 31 марта фронт оставался над столичным регионом. Ветер и снег сохранялись, на Москву выпало еще 3 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы. И сформировался снежный покров: на ВДНХ 3см, в центре города 5 см,в МГУ 6 см.



Днем 31 марта снег и ветер продолжат господствовать в городе. И выпадет еще 1-3 см снега. При отрицательной температуре воздуха снег в столице сохранится, и к утру 1 апреля высота его увеличится еще на 1-2 см.



В текущем столетии это второй случай столь значимого снегопада. В 2013 году последние числа марта тоже были со снегом, но тогда в городе были сугробы более полуметра. / meteonovosti.ru /



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