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Новости погоды
Ледовая обстановка на Байкале
ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 31 марта
Необычайно теплая зима и теплый март ( на 4-5 градусов выше нормы) сказались на состоянии ледовой обстановки на Байкале и реках Иркутской области.
На Байкале лед к концу марта оказался на 10-30 см тоньше обычного. На реках Иркутской области ледостав сохраняется, но толщина его тоже меньше нормы на 13-45 см.
В ближайшие сутки в регионе морозная погода не будет способствовать таянию снега и льда. / meteonovosti.ru /
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