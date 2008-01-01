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Новости погоды


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Ураганный ветер бушевал на Чукотке


ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 31 марта

  В минувший день, 30 марта, погодные условия как на Чукотке, так и на Камчатке оставались нестабильными. Над Чукоткой кружил небольшой, но довольно активный циклонический вихрь, его атмосферные фронты задевали и Камчатку. На юге Камчатки 30 и ночью 31 марта ветер в порывах усиливался до 25 м/с. Но для юга Камчатки, знаменитого своими ветрами, метели при сильном ветре - далеко не редкость. Жителей Чукотки, и особенно Певека, порывистым, и даже ураганным ветром сложно удивить, ведь южак в Певеке может возникнуть в любое время, как зимой, так и летом. А порывы достигают и 60-70 м/с. 30 марта на Чукотке мела метель при ветре в порывах до 29-34 м/с.

1 апреля циклонический вихрь, определявший погоду на Чукотке, станет постепенно заполняться. При облачной с прояснениями погоде пройдет снег, ветер на побережье уже не столь сильный, 15-20 м/с, низовые метели. Температура воздуха -15..-20 градусов, местами -5..-10, на восточном побережье местами 0..-5. / meteonovosti.ru /
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