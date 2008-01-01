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В Крыму снова возможны заморозки

ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 31 марта



Уходящий март надолго запомнится жителям Крыма, ведь месяц бросало то в лето, то в зиму. Как ни удивительно, но похожей на лето оказалась как раз первая половина месяца. За этот период в Симферополе было установлено 4 новых рекорда тепла. В некоторые дни температура превышала +25, а 4 марта столбик термометра добрался до самой высокой отметки за весь месяц (+27), заодно обновив абсолютный максимум этого дня.



Во второй половине марта о рекордах тепла не было и речи. Вторжения северных воздушных масс нередко сопровождалось заморозками, порою - сильным ветром и даже снегом. Выдалось и несколько холодных дней. Можно ли рассчитывать на то, что с наступлением апреля заморозки больше не вернуться?



Увы, но волна арктического воздуха снова доберется до Крыма. Уже в ночь на среду, 1 апреля, в центральных районах полуострова столбики термометров приблизятся к нулю, днем вряд ли выше +7:+10. В некоторых районах ожидается небольшой дождь и порывистый северо-восточный ветер до 12-17 м/с. А во второй половине недели местами возможны заморозки до -1:-4. Дневная температура постепенно повысится до +13:+18, но угроза заморозков минует только в конце недели. / meteonovosti.ru /



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