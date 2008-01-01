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Новости погоды


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Рекордное тепло на Средней и Нижней Волге


ИА "Метеоновости" / 11:31 Вторник, 31 марта

  Аномальное тепло, пришедшее в конце прошлой недели в среднюю полосу ЕТР, сменилось морозом, снегопадами и метелями. А на Волге теплый воздух пока задержится. Ведь погоду в регионе определяет теплый сектор циклона. Температура воздуха здесь 30 марта была заметно выше привычных значений, на 8-10 градусов. И в очередной раз обновились многолетние температурные максимумы. До 15,2 градуса прогрелся воздух в Чебоксарах. Предыдущий рекорд, 11,4 градуса, остался в 2007 году. Еще теплее, 15,8 градуса, было в Йошкар-Оле. В Ульяновске термометры показали 17,4 градуса. В Пензе 18,3 градуса. Самая высокая температура, 20,2 градуса, отмечалась в Балашове. Ранее, в 1951 году, термометры показали 17,2 градуса. 2 рекорда состоялись в Волгоградской области. В Урюпинске 19,1, во Фролово 19,5 градуса.

1 апреля температура воздуха в большинстве областей понизится, но температурные максимумы всё же не исключены. / meteonovosti.ru /
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