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Граница снежного покрова сильно сместилась к югу

ИА "Метеоновости" / 12:04 Вторник, 31 марта



На ЕТР март в нынешнем году выдался очень теплым, случались, конечно, и снегопады, и метели, и морозы. Но выпавший снег довольно быстро таял, а морозы сменялись теплом. Даже многочисленные рекорды, регистрируемые ежедневно, перестали удивлять. Однако март не зря считается самым переменчивым месяцем года. Уже в понедельник в средней полосе заметно похолодало. Атмосферные фронты принесли обильные осадки. В столичном регионе снег начался во второй половине дня 30 марта и продолжался ночью и утром 31 марта. Снега выпало очень много. В столице к 9 часам выпало до 3 мм осадков, снежный покров увеличился до 3 см. По северу Центрального района снега было еще больше. В Ярославской области до 8 мм, в Костромской до 14 мм. То есть, к 1 апреля в средней полосе будет лежать снег. Долго он не пролежит, уже в конце недели ожидается заметное потепление. Но карта снежного покрова всего за сутки претерпела существенные изменения: граница снежного покрова сместилась от Архангельской области к Калужской. / meteonovosti.ru /



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