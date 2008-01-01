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Новости погоды
Предупреждения об опасных холодах на Ставрополье
ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 31 марта
В Ставропольском крае, после прохождения холодного атмосферного фронта понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы местами до -1...-5o. 1 и 2 апреля пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Такие условия могут вызвать повреждения цветков абрикоса и алычи. Холодная погода сохранится в крае до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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