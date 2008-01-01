

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Предупреждения об опасных холодах на Ставрополье

ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 31 марта



В Ставропольском крае, после прохождения холодного атмосферного фронта понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы местами до -1...-5o. 1 и 2 апреля пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.



Такие условия могут вызвать повреждения цветков абрикоса и алычи. Холодная погода сохранится в крае до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



