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Сильные дожди на Северном Кавказе

ИА "Метеоновости" / 13:39 Вторник, 31 марта



Северо-Кавказский регион оказался на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. Активный циклонический вихрь принес в регион теплый воздух и обильные осадки. 30 и ночью 31 марта в Северной Осетии прошли сильные дожди, выпало до 43 мм небесной влаги. Такое количество осадков сопоставимо с месячной нормой.



1 апреля атмосферное давление начнет расти, скажется влияние барического гребня с северо-запада. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, но в ночные часы при ясном небе станет подмораживать. В утренние часы 1 апреля возможны заморозки до -1..-4 градусов, что может быть опасно для цветущих растений. / meteonovosti.ru /



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