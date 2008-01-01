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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 31 марта



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег и порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,3..-3,2 градуса; Северном -2,8..-3,5 градуса, Северо-восточном -2,8..-3,4 градуса, Восточном -2,8..-3,5 градуса, Юго-восточном -2,5..-3,2 градуса, Южном -3,0..-3,5 градуса, Юго-западном -3,2..-3,9 градуса, Западном -2,9..-3,7 градуса, Северо-западном -2,7..-3,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -2,3..-2,4 градуса. На территории Новой Москвы снег от небольшого до умеренного, температура воздуха -2,6..-3,5 градуса, порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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