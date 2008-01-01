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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:46 Среда, 1 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 75%.



В столичном мегаполисе атмосферное давление неустойчивое, влажность и содержание кислорода в пределах нормы. Внешним неблагоприятным фактором в этот для метеозависимых людей может стать неустойчивый геомагнитный фон.



Организм человека обладает широкими возможностями приспособления, однако, при частых, не ритмичных, изменениях метеорологических факторов могут развиваться метеопатические реакции или метеоневрозы с типичными симптомами обострения имеющихся хронических заболеваний, проявлениями переутомления и расстройствами вегетативной нервной системы. Длительное воздействие неблагоприятных внешних условий и стрессовых факторов оказывает выраженное отрицательное влияние на здоровье, ухудшается течение болезней, в первую очередь сердечно-сосудистых, гормональных, нарастают расстройства со стороны вегетативной и психо-эмоциональной системы организма. Рекомендуется строго соблюдать назначенные врачом методы лечения, использовать различные домашние средства укрепляющие общее самочувствие, постараться по мере возможности заниматься лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой на балконе, принимать растительные адаптогены и витаминные комплексы.



Геомагнитный фон 1 апреля прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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